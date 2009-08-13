Кабмин выделит 5,9 млрд. грн. для бесплатных госактов на землю

Кабинет министров Украины своим постановлением (№844 от 5 августа т.г.) «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» утвердил Порядок использования в этом году средств Стабилизационного фонда для осуществления мероприятий по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки.

Текст постановления размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, 5 953 800,6 тыс. гривень из Стабфонда выделяются на безвозвратной основе.

Главным распорядителем бюджетных средств является Госкомзем. Распорядителями бюджетных средств низшего уровня является Республиканский комитет Автономной Республики Крым по земельным ресурсам, главные управления Госкомзема в областях, Киеве и Севастополе.

Получателями бюджетных средств является государственное предприятие “Центр государственного земельного кадастра”, другие государственные предприятия, которые принадлежат к сфере управления Госкомзема и имеют лицензии на проведение работ по землеустройству.

Бюджетные средства направляются на оплату работ и услуг по изготовлению бланков государственных актов на право собственности на земельный участок, технической документации по землеустройству относительно составления документов, которые удостоверяют право на земельный участок, и осуществление государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок, а также увеличение предельной численности и улучшение материально-технического обеспечения работников Госкомзема и подчиненных ему территориальных органов.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, кроме пункта 1 (утверждение Порядка бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки и Порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для осуществления мер по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки), который вступает в силу с 1 сентября т.г.