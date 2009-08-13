Предправления ЗАО «Изумруд» назначена Люберанская

Председателем правления ЗАО «Изумруд» (Кременчуг, Полтавская обл.) назначена Марина ЛЮТЕРАНСКАЯ вместо Андрея КАЛИНОВСКОГО.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, решение о смене руководителя было принято общим собранием акционеров 4 августа 2009 года.

Согласно решению акционеров, А. КАЛИНОВСКИЙ отозван из состава правления ЗАО «Изумруд» и освобожден от должности предправления по собственному желанию. Должность председателя правления ЗАО он занимал с 3 апреля 2009 года.

Согласно решению общего собрания акционеров введена в состав правления ЗАО «Изумруд» и избрана председателем правления М.ЛЮТЕРАНСКАЯ.

До назначения c 13 января 2009 года она работала заместителем генерального директора по качеству ООО «Изумруд ЛТД».

Справка УНИАН. Завод минеральных вод "Изумруд" (Полтавская обл.) специализируется на производстве минеральной воды и безалкогольных напитков.