Бердичевский хлебозавод запустил новую линию

В Житомирской области ЗАО "Бердичевский хлебозавод" запустило новую автоматизированную линию по производству батонов и белого хлеба. Об этом УНИАН сообщили в дирекции названного предприятия.

По словам председателя правления хлебозавода Константина АНУЧИНА, запуск новой линии осуществлен за счет вложенных отечественным инвестором 20 млн. грн.

Линия укомплектована туннельной печью фирмы "Ревент" (Чехия), разделяющим тесто оборудованием "Глимек" (Швеция) и немецкой машиной для смешивания теста "Диосна".

"Теперь возможности предприятия выросли вдвое и завод выпускает 70 тонн хлебобулочных изделий в сутки", - сказал он.

К.АНУЧИН также отметил, что на заводе также запущены в действие три ротационные печи для выпекания сдобы и формовых сортов хлеба. Для того, чтобы потребители могли покупать свежий хлеб, ЗАО "Бердичевский хлебозавод" перешел на ночной график, расширил парк техники.