«Форум спасения Киева» выступает за ужесточение законодательства по пиву

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» выступает за ужесточение законодательства относительно пива. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный координатор кампании Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его словам, еще в 2007 году в ВРУ был зарегистрирован законопроект №1171 «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», которым предлагалось приравнять пиво к алкогольным напиткам, однако до сегодня он не принят. Он отметил, что 5 марта 2009 года этот законопроект был принят в первом чтении.

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ в свою очередь выразил надежду, что указанный законопроект будет принят в ближайшее время. «Думаю, мы его примем в ближайшее время», - сказал он. Он также отметил, что на сегодня дети могут свободно приобретать пиво, а если бы это напиток был приравнен к алкогольным напиткам, такого бы не было. Кроме того, по словам Д.ВЕТВИЦКОГО, необходимо ограничить рекламу пива на телевидении и на улицах, а также повысить акциз на пиво.

Кроме того, депутат убежден в необходимости ужесточить контроль над продажей пива. С ним согласен В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ: «Необходимо поддержать ограничение употребления алкоголя в любом виде». В частности, он отметил, что речь идет не озапрещении пива как такового, однако требует убрать его «с улиц и с транспорта». «Есть простые методы ограничить распространение алкоголя в общественных местах, действующие во всех странах», - говорит В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ. Он считает, что в частности такими методами должны быть штрафы за употребление алкоголя на улицах на уровне не менее 500 грн. «Молодежь должна понять – на улице пить нельзя», - призвал координатор кампании «Форум спасения Киева».

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, такие ограничения приведут к сокращению реализации и потребления пива. «Естественно, торговля упадет…. Мы этого и добиваемся. Ориентироваться на рынок мы не будем», - добавил он.