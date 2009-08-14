Харьковская область продала на Аграрной бирже 10 тыс. т пшеницы

Вчера на третьих в этом сезоне торгах Харьковского регионального отделения Аграрной биржи было продано 10 тыс. тонн пшеницы 3 класса по цене 1000 грн./т на условиях EXW.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации со ссылкой на вице-губернатора Виктора ЗВЕРЕВА.

В. ЗВЕРЕВ отметил, что в целом на торгах было 39 предложений на продажу сельскохозяйственной продукции на сумму 52,3 млн. грн. и 20 предложений относительно закупки на сумму 43,5 млн. грн. Аграриям были предложены минеральные удобрения и оборудование для производства макаронных изделий и печенья.

Заместитель губернатора уточнил, что в торгах приняли участие 12 брокеров из Харьковской, Донецкой и Черниговской областей, руководители сельскохозяйственных предприятий, зернотрейдеры, представители комбикормовых заводов, спиртзаводов, хлебокомбинатов, птицефабрик.

Как сообщал УНИАН, агрохозяйства региона в этом году ожидают получить 2,5 млн. тонн зерновых. Из этого объема за пределы области может быть продано не менее 800 тыс. тонн.