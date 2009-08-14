Австралия увеличивает экспорт пшеницы

По данным Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов ABARE, в июне т.г. экспорт пшеницы из Австралии увеличился на 27% в сравнении с показателем мая, достигнув 1,64 млн. тонн.

Отметим, что наибольший объем поставок пшеницы пришелся на Индонезию (428,3 тыс. тонн), Судан (183,5 тыс. тонн), Вьетнам (124,2 тыс. тонн), Египет (101,5 тыс. тонн) и Йемен (120,6 тыс. тонн).

Напомним, что согласно прогнозам операторов рынка, производство пшеницы в Австралии в сезоне-2009/10 может достичь 26 млн. тонн, что на 21,5% превышает показатель 2008/09 МГ (21,4 млн. тонн) и практически соответствует рекордному урожаю 2003/04 МГ (26,1 млн. тонн).