В Черкасской области завершен сбор ранних зерновых

Сельхозпроизводители Черкасской области завершили сбор ранних зерновых, собрано свыше 2 млн. тонн. Аграрии также рассчитывают на хороший урожай поздних зерновых и неплохой урожай кукурузы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления агропромышленного развития Черкасской облгосадминистрации Владимир ОНИКИЕНКО, в целом средняя урожайность ранних зерновых по области составляет 40 ц с 1 га. Урожайность озимой пшеницы – 48 ц/га. Наивысшая урожайность ранних зерновых – в Корсунь-шевченковском (52,7 ц/га), Чернобаевском (48,4 ц/га) и Монастырищенском (46,1 ц/га) районах.

Черкасская область ожидает хороший урожай по всем сельскохозяйственным культурам. В настоящее время завершен сбор рапса с 94% имеющихся площадей, зернобобовых – с 93% площадей.

По прогнозам аграриев, в этом году Черкасская область превысит прошлогодний урожай урожай и соберет более 3 млн. тонн зерна.