Торгпред РФ: Россия, Украина и Казахстан на мировом рынке зерна

России, Украине и Казахстану нужно объединяться в пул, чтобы вместе выходить на мировые рынки зерна и влиять на цены. Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН торговый представитель Российской Федерации в Украине Сергей ИВАНОВ.

«Это нужно обязательно делать», - добавил он.

С.ИВАНОВ считает, что если Россия, Украина и Казахстан объединятся в пул, то с ними будут больше считаться на рынке, ведь эти три страны – одни из ведущих в мире производителей зерна.

"Именно такая конфигурация пула связана с тем, что страны как бы дополняют возможности друг друга на рынке. То есть, Казахстан экспортирует, в основном, высококачественную пшеницу, Россия - преимущественно пшеницу среднего качества, а Украина - пшеницу качества ниже среднего и фуражные ячмень и кукурузу", - отметил С.ИВАНОВ.

«Пока что страны ЕС с помощью госдотаций серьезно выступают на рынке и губят наших производителей своей ценовой политикой», - подчеркнул торгпред.

По его словам, в настоящее время обсуждается возможность создания консорциума по совместному участию трех стран в тендерах на мировом рынке.

Справка УНИАН. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, роль трех стран на мировом рынке зерна за последние 5 лет существенно возросла. В частности, их доля в производстве увеличилась с 7-8% до 9%, а рост экспортного потенциала был почти двукратным.