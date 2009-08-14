В Украине имеется в наличии 21,2 млн. тонн зерна

В Украине на 1 августа 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые занимаются хранением,

переработкой зерновых культур, было в наличии 21,2 млн. тонн зерна, что на 10% больше против 1 августа 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что из указанного объема 13,2 млн. тонн составляет пшеница, 5,7 млн. тонн -ячмень, 0,7 млн. тонн - кукуруза, 0,5 млн. тонн - рожь.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 12,9 млн. тонн зерна (на

11% больше, чем на 1 августа 2008 г.), в том числе 7,9 млн. тонн пшеницы, 3,5 млн. тонн ячменя, 0,4 млн. тонн кукурузы, 0,2 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 8,3 млн. тонн зерна (на 9% больше, чем на 1 августа 2008 г.), в том числе зернохранящие – 5,9 млн. тонн (на 6% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 0,6 млн. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,2 млн. тонн, а в предприятиях, которые занимаются его переработкой и хранением – 0,4 млн. тонн.

Напомним, в 2008-2009 МГ урожай зерна в Украине превысил 53 млн. тонн. В этом сезоне Украина экспортировала почти 25 млн. тонн зерновых.