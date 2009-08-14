21 августа в рамках проведения Сорочинской ярмарки состоится Фестиваль борща.

Как сообщил УНИАН директор ООО "Сорочинская ярмарка" Александр ЛЮБЧЕНКО, для проведения фестиваля из Киева привезут огромный казан, в котором и будут варить борщ.

«Они везут котел на 100 литров. Борщ будут варить сами участники ярмарки, и потом же он будет раздаваться участникам мероприятия», - сказал А.ЛЮБЧЕНКО.

Также в пресс-службе ООО "Сорочинская ярмарка" сообщили, что 20 августа в рамках ярмарки будет выступать Кузьма «Скрябин», 21 августа – поющий ректор Михаил ПОПЛАВСКИЙ, 22 августа - Руслана, 23 августа - группа «ТИК».

Кроме того, в программе проведения ярмарки - участие профессиональных исполнителей и более 60 самодеятельных коллективов (в том числе 10 детских) из всех областей Украины и других стран. Два коллектива приезжают с Сахалина (Россия), один из Азербайджана, пять - из Латвии.

Также в пресс-службе сообщили, что в этом году Национальная Сорочинская ярмарка будет проходить под знаком празднования 200-летия со дня рождения Н.В. Гоголя.

Как сообщалось, Национальная Сорочинская ярмарка состоится 19-23 августа в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.