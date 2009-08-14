Проблемы ХТЗ нужно решать Украине и России вместе

Проблемы Харьковского тракторного завода надо решать Украине и России вместе, учитывая, что у предприятия российский собственник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил торговый представитель Российской Федерации в Украине Сергей ИВАНОВ на встрече с руководством Харьковской области после посещения этого предприятия.

«Перспектива у завода есть. Но надо оказать поддержку», - добавил он.

С.ИВАНОВ считает не совсем правильным, что Украина открыла границы для ввоза в страну зарубежной сельхозтехники, в результате чего пострадали отечественные предприятия, которые не могут сбыть свою продукцию.

«Иметь (Украине) такие возможности в сельхозпроизводстве и не иметь своего сельхозмашиностроения – это как-то странно», - полагает С.ИВАНОВ.

По мнению торгпреда, непорядком является то, что в последние годы экспорт продукции ХТЗ в Россию все возрастал, а продажи завода в Украине существенно сократились.

«Меня беспокоит, что Украина все меньше покупает тракторов ХТЗ. Тогда возникает вопрос – а почему мы их должны брать?», - подчеркнул С.ИВАНОВ.

Он считает, что заботиться о преференциях для себя при продажах продукции в России должен, в первую очередь, сам завод.

Как сообщал УНИАН, рабочие ОАО «Харьковский тракторный завод» с 3 августа снова отправлены в отпуска до 1 сентября из-за малого количества заказов и нехватки оборотных средств по причине не реализации госпрограммы по финансовому лизингу.

Ранее планировалось, что с августа они выйдут из отпуска и приступят к работе. В 2009 г. завод работал только в мае-июне. С 1 июля сотрудников отправили в отпуск на месяц.

Справка УНИАН. ОАО «Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе» - ведущее машиностроительное предприятие Украины. Специализируется на производстве колесных и гусеничных сельскохозяйственных тракторов, строительно-дорожной техники и гусеничных тягачей. Первая продукция сошла с конвейера в 1931 г. Площадь территории завода составляет 124 га.

В 2008 г. завод выпустил 2 700 тракторов, что на 38% больше, чем в 2007 г. За 2008 г. ХТЗ получил убыток в 154,971 млн. грн., увеличив чистый доход в сравнении с 2007 г. на 61,63%, или на 257,739 млн. - до 675,976 млн. грн.

Государству принадлежит 27,3% акций ОАО «ХТЗ». Контрольный пакет последние пять лет переходит из рук в руки. В 2004 г. Виктор ПИНЧУК (группа «Интерпайп») продал его Александру ЯРОСЛАВСКОМУ (DCH Investment Management). В 2006 г. структурам А.ЯРОСЛАВСКОГО принадлежало 65% акций. Однако в конце 2006 г. он договорился продать ХТЗ группе «ГАЗ» Олега ДЕРИПАСКИ. Сделка была оформлена в 2007 г. Ориентировочная ее стоимость - 100 млн. долл.