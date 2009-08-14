Кременчугский гормолокозавод освоил серийный выпуск кисломолочного напитка «Тан»

Кременчуг. ОАО «Кременчугский гормолокозавод», входящее в состав компании "Юнимилк-Украина", освоило серийный выпуск кисломолочного напитка «Тан». Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

По их данным, напиток изготавливается на основе натурального молока. Его заквашивают, а затем добавляются йодированную соль и воду.

«Искусством изготовления кисломолочного напитка «Тан» с древних времен владели жители высокогорных поселений Кавказа и, строго сохраняя тайну рецепта, передавали его из поколения в поколение только в кругу избранных. По легенде, «Тан» сохраняет организм молодым и здоровым. Ежедневно Кременчугский гормолокозавод выпускает пять тонн этого кисломолочного напитка»,- рассказал представитель предприятия. По его словам, сейчас на предприятии работают над еще двумя вкусами «Тан» - с укропом и с укропом и огурцом.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский городской молокозавод" выпускает более 140 наименований продукции. Кроме традиционных молокопродуктов, выпускаются биокефиры, биойогурты, шоколадное масло. Завод также производит разнообразные десерты, кремы, плавленые сыры.

Около 30% продукции реализуется в городе, оставшаяся - в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины, а также экспортируется в Россию, Голландию, Японию и Польшу.

В 2003 г. ОАО "Галактон" приобрел ОАО "Кременчугский гормолокозавод".

ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ДП "Галактис" (все - Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.) входят в состав группы «Юнимилк Украина».

ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.), входящий в холдинг «Юнимилк-Украина», по итогам 2008 года увеличил чистую прибыль в 21 раз или на 9 млн. 568 тыс. грн. - до 10 млн. 48 тыс. грн.