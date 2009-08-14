Россия будет тормозить импорт продуктов из Украины

Россия будет тормозить бесконтрольный импорт сельхозпродукции и продовольственных товаров из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам торговый представитель Российской Федерации в Украине Сергей ИВАНОВ во время пребывания в Харькове.

По его словам, учитывая действующее соглашение о свободной торговле между Россией и Украиной, в РФ может поступать сельхозпродукция и товары ее переработки (сахар, мясо, молочных изделия) из Украины, которые перед тем были завезены в нашу страну из других стран Европы и мира, после того как Украина вступила в ВТО и открыла свои границы.

«Они теперь сюда поступают валом, бесконтрольно. Вы таким образом губите собственное производство, которое не выдерживает конкуренции с более дешевым импортом», - отметил торгпред.

С.ИВАНОВ заявил, что Россия будет бороться с возможностью попадания такого товара на свою территорию, так как она контролирует качество и количество импорта.

«Мы не дадим завалить свои перерабатывающие предприятия. Другие страны так же поступают», - добавил он.

Справка УНИАН. Торговое представительство Российской Федерации в Украине создано в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года.

В 2006-2009 гг. действовали ограничения на поставку в Россию продукции 14 предприятий мясной и 13 предприятий молочной промышленности Украины.

В структуре импорта товаров Россией из Украины на поставки продовольственных товаров и с/х сырья приходится 15,8%. Причем, их импорт снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,6%.

В соответствии с графиком отмены изъятий из режима свободной торговли между Россией и Украиной (вступил в силу 2 февраля 2006 г.), ввозная пошлина на сахар белый будет отменена с 1 января 2013 г., а на спирт – с 1 января 2010 г.