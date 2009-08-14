Кременчугский гормолокозавод будет разливать йогурты

ОАО «Кременчугский гормолокозавод», входящий в состав компании "Юнимилк-Украина", в августе начнет розлив йогуртов «Простоквашино» в 930 граммовые ПЭТ-бутылки.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

По их данным, гормолокозавод первым в Украине установил линию выдува ПЭТ-бутылок емкостью 330 и 930 граммов.

«Две трети нашей продукции изготавливается в ПЭТ-бутылках. Это удобно и мобильно. В этом месяце планируем начать розлив йогуртов «Простоквашино» в 930 граммовые бутылки или так называемые «семейные упаковки»,- сказал представитель предприятия.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский городской молокозавод" выпускает более 140 наименований продукции. Кроме традиционных молокопродуктов, выпускаются биокефиры, биойогурты, шоколадное масло. Завод также производит разнообразные десерты, кремы, плавленые сыры.

Около 30% продукции реализуется в городе, оставшаяся - в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины, а также экспортируется в Россию, Голландию, Японию и Польшу.

В 2003 г. ОАО "Галактон" приобрело ОАО "Кременчугский гормолокозавод".

ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ДП "Галактис" (все - Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.) входят в состав группы «Юнимилк Украина».

ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.), входящий в холдинг «Юнимилк-Украина», по итогам 2008 года увеличил чистую прибыль в 21 раз или на 9 млн. 568 тыс. грн. - до 10 млн. 48 тыс. грн.