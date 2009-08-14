В Винницкой области завершена уборка озимой пшеницы и ярового ячменя, начался сев озимого рапса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении по вопросам внутренней политики и делам средств массовой информации Винницкой ОГА.

На 14 августа 2009 года хозяйства области закончили сбор озимой пшеницы, собрав 1492,1 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 44 ц/га (на уровне прошлогоднего периода).

Кроме того, завершена уборка ячменя ярового. Намолот в бункерном весе составляет 629,6 тыс. тонн, что на 16,24 тыс. тонн больше, чем в 2008 году. Урожайность - 29,2 ц/га. В целом, на 14 августа намолочено 2476 тыс. га зерновых, что на 129 тыс. тонн больше показателя прошлого года. Средняя урожайность – 37 ц/га.

Сообщается также, что аграрии Винницкой области начали сев озимого рапса.

На 14 августа засеяно 4,2 тыс. га.

Кроме того, хозяйства области готовят грунт к посеву озимых зерновых культур. Всего подготовлено 376,2 тыс. га или 72,4% от плана. Хозяйства области также проводят засыпку семян озимых культур. Озимая пшеница засыпана 84,7% от потребности, ржи - 88,6%, ячменя на 100%.