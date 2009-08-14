В Донецкой области поголовье КРС уменьшилось

По всем категориям хозяйств Донецкой области по состоянию на 10 августа 2009 года насчитывается 178,8 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 8,8% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, в том числе, по всем категориям хозяйств на 6,4% уменьшилось поголовье коров, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, – до 77,2 тыс. голов коров, и на 8% поголовье овец и коз – до 108,8 тыс. голов. Свиней насчитывается 449,7 тыс. голов, что на 20,8% больше, чем было в начале августа прошлого года.

Поголовье крупного рогатого скота на начало августа текущего года по сельскохозяйственным предприятиям составляет 90,1 тыс. гол., что на 7,6% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, в том числе коров – 33,8 тыс. гол. (на 5,8% меньше), овец и коз - 31 тыс. голов (2,8% меньше), свиней - 339,3 тыс. голов (на 25,9% больше), птицы всех видов - 8,1 млн. голов (на 9,4% больше).