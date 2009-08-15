Объемы производства сельхозпродукции выросли

В Донецкой области за 7 месяцев текущего 2009 года объемы производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) по всем категориям хозяйств выросли на 2,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития обладминистрации. Согласно сообщению, в том числе, объемы производства валовой продукции по сельскохозяйственным предприятиям увеличились на 2,1%, по категории населения – на 2,4%.

За январь-июль текущего года всеми категориями хозяйства реализовано на забой 73,9 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что к аналогичному периоду 2008 года составляет 97,4%, валовое производство молока составляет 223,4 тыс. тонн. Яиц произведено 901,3 млн. штук (на 3,2% больше, по сравнению с аналогичным показателем 2008 г.).

В сравнении с прошлым годом, в сельхозпредприятиях области выросла производительность скота: надой молока на среднее поголовье коров увеличился на 13% - до 2551 кг, среднесуточные приросты большого рогатого скота – на 11%, свиней - на 7%.

Среднесуточный надой молока по сельхозпредприятиях на 14 августа 2009 составляет 13,4 кг, что на 0,3 кг больше показателей 2008 года.