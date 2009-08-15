Аграрии Донецкой области обеспечены топливом на 82%

В сельхозпредприятиях Донецкой области для проведения полевых работ по состоянию на 14 августа 2009 г наличие топливо-смазочных материалов составляет 82% от потребности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития обладминистрации.

Согласно сообщению, в частности, дизельного топлива имеется 5,7 тыс. тонн, бензина - 1,7 тыс. тонн, дизельных смазочных масел - 0,25 тыс. тонн, что соответствует 82% от потребности.

Отмечается также, что на сегодняшний день операторам уплачено за 1010 тонн дизтоплива и 300 тонн бензина. Отпускные цены на льготное топливо у операторов составляют: на дизтопливо - 3,90 - 4,03 грн/л, на бензин - 4,3 грн/л.