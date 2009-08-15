МВД выявило разворовывание 10 млн. "сахарных" гривень

Департаментом службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины за последние 2 недели выявлено разворовывание бюджетных средств в сумме 10 млн. грн., выделенных Аграрному фонду Министерства агропромышленного комплекса Украины для стабилизации цен на сахар.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 августа в интервью журналистам в Виннице.

«В ходе только двух недель проверки МВД выявлены многочисленные факты нарушения законодательства, в частности, разворовывание бюджетных средств на 10 млн. грн., выделенных Аграрному фонду МинАПК для урегулирования цен на сахар», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО информировал, что в результате проверки установлено, что должностные лица частного предприятия «Овас-Сахар», которое находится в селе Бабин Гощанского района Ривненской области в сговоре с должностными лицами Ривненской облгосадминистрации с марта по апрель этого года реализовали без разрешения правительства сахар, который является объектом государственной ценовой регуляции в количестве 3 тыс. тонн, хранившийся на предприятии. Этот сахар, как отметил министр, был реализован через сеть фиктивных фирм для предприятий, которые обеспечивают питание военнослужащих Министерства обороны по цене 8 грн. за килограмм.

В результате этой махинации указанное предприятие получало беспроцентный кредит в виде оборотных наличных средств.

В последующем должностные лица планировали оттягивать проверки объектов залога путем составления поддельных актов, а фактическое наличие товара планировали пополнить из нового урожая.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, с целью сокрытия факта недостачи сахара сменили директора Ривненского отделения Аграрного фонда, который лишь фиксировал недопуск к проведению проверок на протяжении 3 месяцев.

Сейчас в отношении вышеперечисленных должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

В контексте сказанного министр отметил, что сейчас МВД проверяет все предприятия, которые работают в сахарной отрасли, в том числе «сомнительные субъекты ведения хозяйства, которым сахар отпускался».