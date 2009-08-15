Завтра в Украине ожидается сухая, теплая погода

Завтра в Украине осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, только на крайнем юге северо-восточный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, днем 23-28°; в южной части ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 26-31°; на высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 13-18°.

В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°; по области ночью 9-14°, днем 23-28°.