Госрезерв реализует 28 тыс. тонн сахара населению

Кабинет Министров Украины распорядился провести отпуск из государственного материального резерва 28 тыс. тонн сахара предприятиям, которые принадлежат к сфере управления Госкомрезерва, по цене реализации сахара Аграрным фондом из государственного продовольственного резерва.

Текст распоряжения от 12 августа 2009 г. № 952-р «О проведении дополнительных мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке сахара» опубликован на сайте правительства.

Также Госкомрезерв обязан подавать Минэкономики ежедневно информацию о результатах реализации сахара.

Предприятиям, которые принадлежат к сфере управления Госкомрезерва, поручено обеспечить реализацию сахара населению непосредственно на продовольственных рынках с торговой наценкой в размере 2% цены отпуску сахара из государственного материального резерва с учетом затрат на его доставку в места продажи.

Также документом поручено Госценинспекции обеспечить контроль за ценой реализации населению сахара из государственного материального резерва и предоставление Минэкономики информации о цене на сахар каждую декаду.