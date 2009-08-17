Производство тракторов в Украине сократилось

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в январе-июле текущего года сократилось на 90%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 432 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство сеялок в Украине в январе-июле сократилось на 83,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 913 штук, а борон дисковых – на 90,8% – до 349 штук.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, в 2008 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине увеличилось на 20%, по сравнению с 2007 годом, - до 6339 штук. Производство сеялок в Украине в 2008 году увеличилось на 13,5%, по сравнению с 2007 годом, - до 7744 штук.