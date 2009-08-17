Украина сократила производство азотных удобрений

Предприятия химической промышленности Украины в январе-июле текущего года сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 24,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,281 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что в июле, по сравнению с июнем т.г., производство азотных удобрений сократилось на 17,3%, а с июлем 2008 года – на 39,5%.

В январе-июле выпуск пестицидов и другой агрохимической продукции в Украине увеличился на 39,8% – до 4,862 млн. тонн, по сравнению с январем-июлем 2008 года, однако уменьшился, по сравнению с июнем т.г., на 2,3%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия химической промышленности Украины сократили выпуск азотных удобрений на 5,9% – до 2,672 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом.