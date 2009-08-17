"Нибулон" начал строительство комплекса

ООО СП "Нибулон", один из крупнейших операторов на рынке зерна и экспортеров зерновых, начал строительство перегрузочного терминала по отгрузке зерновых и масличных культур на речной транспорт в Чигиринском районе Черкасской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, инвестиции в строительство составят 70 млн. грн. Строительство филиала «Витовое» планируется завершить до 15 октября 2009 года. Общая площадь участка под строительство терминала в с. Витовое составляет 12,852 га, объем хранения зерна – 66 тыс. тонн, суточная мощность сушки – 4 тыс. тонн, мощность по отгрузке на речной транспорт – 5 тыс. тонн в сутки.

В компании сообщили, что инвестиционный проект стоимостью 150 млн. долл. предусматривает строительство 7 элеваторов и речных терминалов. Общий объем по хранению зерна на первом этапе составит 300 тыс. тонн, после введения в эксплуатацию второй очереди (до 1 июля 2010 года) емкость элеваторов вырастет вдвое. Кроме того, предусматривается создание собственного флота – строительство 24 барж смешанного («река-море») плавания дедвейтом 108 тыс. тонн, а также строительство и приобретение 14 морских и речных буксиров.

В компании напомнили, что на сегодняшний день уже ведется строительство элеваторов в г. Глобино и в с. Ромодан Миргородского района Полтавской области, в августе т.г. начнется запланированное строительство других элеваторов и речных терминалов в с. Камянка-Днепровская (Запорожская обл.), в г. Кременчуг, в с. Градызк, в с. Артемовка и в с. Марьяновка (Полтавская обл.).

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли. В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП «Нибулон» отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.