В бюджет Крыма поступило 2,8 млн. грн.

В июле 2009 года поступления в местный бюджет Крыма от платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями составили 2,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины в Автономной Республике Крым.

Согласно сообщению, поступления в государственный бюджет в июле т.г. от платы за лицензии на производство, экспорт, импорт, оптовую торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями составили 1,1 млн. грн.

Региональное управление Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНА Украины в АРК в июле 2009 года выдало 801 лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и 628 лицензий на право розничной торговли табачными изделиями на общую сумму 1,1 млн. грн. Кроме того, в июле т.г. от производителей алкогольной продукции и табачных изделий поступило 23 предварительных заявки-расчета на изготовление марок акцизного сбора на сентябрь 2009 года в количестве 16,6 млн. штук.

На протяжении июля 2009 года в региональное управление за приобретением марок акцизного сбора обратилось 17 предприятий – производителей алкогольной продукции и 1 предприятие – производитель табачной продукции.

Сектор контроля за использованием марок акцизного сбора регионального управления данного департамента рассмотрел 39 заявок-расчетов на приобретение марок акцизного сбора, в соответствии с которыми реализовано 14,8 млн. штук акцизных марок на сумму свыше 12,8 млн. грн., что на 3,72 млн. штук, или 5,8 млн. грн., больше, чем в июне 2009 года.