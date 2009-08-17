«УкрТехноФос» откроет филиал

ООО «УкрТехноФос» (Ривне) решил открыть филиал в Тернопольской области.

О принятии соответствующего решения на общем собрании учредителей ООО 13 августа т.г. компания сообщила в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, филиал будет размещен в с. Большие Гаи.

Справка УНИАН. ООО «УкрТехноФос» – один из ведущих украинских производителей минеральных удобрений. Предприятие работает на территории всех областей Западной, Северной и Центральной Украины.

Основным направлением деятельности предприятия является производство смешанных комплексных удобрений, тукосмесей, а также оптовая и розничная торговля удобрениями, пестицидами и агрохимикатами.

Компания имеет разветвленную сеть филиалов в Винницкой, Львовской, Хмельницкой Днепропетровской, Полтавской, Херсонской и Кировоградской областях. В этом году компания планировала открыть 6-7 новых филиалов и представительств.

2008 год «УкрТехноФос» закончил с убытком 25,563 млн. грн., тогда как в 2007 году чистая прибыль предприятия составила 12,852 млн. грн.