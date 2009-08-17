В Херсонской области производство вина выросло

В Херсонской области производства вина за 7 месяцев 2009 года возросло на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 282,5 тыс. дал.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в июле т.г. производство вина возросло на 24,1% по сравнению с июлем 2008 года, однако по сравнению с июнем текущего года сократилось на 29,2% – до 49,7 тыс. дал.