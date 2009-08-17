В Херсонской области производство вина выросло
18:42, 17 августа 2009Агро
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За 7 месяцев на 42,7%
В Херсонской области производства вина за 7 месяцев 2009 года возросло на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 282,5 тыс. дал.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.
Согласно сообщению, в июле т.г. производство вина возросло на 24,1% по сравнению с июлем 2008 года, однако по сравнению с июнем текущего года сократилось на 29,2% – до 49,7 тыс. дал.
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