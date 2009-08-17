В Луганской области завершен сбор ранних зерновых

Луганские аграрии завершили сбор ранних зерновых урожая 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Главного управления агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации Сергей ХВОРОСТЯНЕНКО.

По его словам, в этом году намолочено 1 млн. 8 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, из них 765,2 тыс. тонн озимой пшеницы.

«Этого более чем достаточно для удовлетворения потребностей населения области, – отметил С.ХВОРОСТЯНЕНКО. – Впереди у аграриев подготовка к севу озимых под урожай 2010 года. Озимыми под урожай будущего года планируется засеять не менее 330 тыс. га».