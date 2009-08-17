Производство агропродукции на Херсонщине сократилось

18:48, 17 августа 2009
Агро
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За 7 месяцев на 10%

В Херсонской области объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в том числе в сельхозпредприятиях и хозяйствах населения, за январь-июль текущего года уменьшился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, объем производства продукции растениеводства за отчетный период уменьшился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, в том числе в сельхозпредприятиях – на 10%, в хозяйствах населения – на 17,1%.

Производство продукции животноводства в январе-июле текущего года уменьшилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, в том числе в сельхозпредприятиях – на 10,4%, в хозяйствах населения – на 0,1%.

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