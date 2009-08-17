В Винницкой области завершен сбор ранних зерновых

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области завершили уборку ранних зерновых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, собрано 2 млн. 482,561 тыс. тонн, что составляет 118,2% от запланированных 2,1 млн. тонн. Обмолочено 671,41 тыс. га посевов ранних зерновых, средняя урожайность составляет 37 центнеров с гектара.

По данным Г.ЗАБОЛОТНОГО, в частности, собрано 182,318 тыс. тонн озимого ячменя, 1 млн. 495,575 тыс. тонн озимой пшеницы, 260,518 тыс. тонн озимого рапса, 31,583 тыс. тонн гороха, 87,76 тыс. тонн яровой пшеницы и 630,104 тыс. тонн ярового ячменя.

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области начали уборку ранних зерновых культур 2 июля 2009 года.

На территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.