Малайзия увеличила экспорт пальмового масла

Согласно оперативным данным сюрвейерской компании SGS, объем экспорта пальмового масла из Малайзии с 1 по 15 августа т.г. увеличился на 2,1% - до 667,2 млн. тонн в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого месяца - 653,5 тыс. тонн. Напомним, что по итогам первой половины июля также был отмечен рост экспорта на 15% в месяц, сообщает АПК-Информ.

Отметим, что объем поставок пальмового масла из Малайзии лишь незначительно превысил рыночные ожидания, колебавшиеся в диапазоне 1-2%.

Добавим также, что эксперты инспекционного агентства Intertek озвучивают свои оценки на более низком уровне. Так, по их подсчетам, объем экспорта пальмового масла из Малайзии за первые 15 дней августа увеличился на 0,9%, составив 665,3 млн. тонн.