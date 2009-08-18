Экспорт сои из США, Бразилии и Аргентины в июле сократился на 33%

Согласно данным аналитиков Oil World, общий объем экспортных поставок соевых бобов из США, Бразилии и Аргентины в июле т.г. сократился на 2,5 млн. тонн (33%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 5,1 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

При этом, несмотря на снижение показателей производства, за 11 месяцев 2008/09 МГ (сентябрь-август) экспортные поставки сои увеличились на 600 тыс. тонн в год, достигнув рекордной отметки - 66,6 млн. тонн.

В частности, в период с сентября по июль 2008/09 МГ экспорт масличной из США значительно превысил ожидания и достиг рекордной отметки 33,3 млн. тонн, увеличившись на 2,8 млн. тонн в сравнении с показателем прошлого сезона. При этом ключевую роль в развитии данной тенденции сыграло снижение экспортных возможностей Аргентины, так поставки аргентинской сои на внешние рынки сократились в 2 раза, составив лишь 6,3 млн. тонн. В то же время объем поставок бразильской сои увеличился на 4,1 млн. тонн в указанный период.

Отметим, что увеличение спроса на соевые бобы отмечается со стороны стран Северной Африки, в частности, Египта, Туниса, Марокко, где возросли мощности по переработке масличной. Между тем, в течение последних нескольких месяцев экспорт соевых бобов в ОАЭ был приостановлен, так как ключевым сырьем для переработки в стране выступает рапс. В целом, с сентября по июль 2008/09 МГ экспорт масличной в данном направлении оказался ниже показателя 2006/07 МГ (503 тыс. тонн).

Добавим, что спрос со стороны Евросоюза в последние месяцы также остается низким. Так, совокупный экспорт соевых бобов из США, Бразилии и Аргентины в страны ЕС-27 за 11 месяцев 2008/09 МГ сократился на 1,2 млн. тонн в год. Столь существенное снижение обусловлено взаимодействием двух факторов. Так, страны ЕС-27 наращивают объемы переработки рапса, наряду с этим в регионе отмечается значительное ослабление спроса на соевый шрот.