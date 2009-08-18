Котировки европейской пшеницы снижаются под давлением данных об объемах нового урожая. Экспортные продажи мягкой пшеницы (преимущественно французской) идут в хорошем темпе с опережением показателей прошлого сезона, однако предложение на внутреннем рынке остается обильным.

В Великобритании установилась теплая сухая погода, что благоприятствует продолжению уборки. Английские трейдеры полагают, что цены на их фуражную пшеницу должны упасть еще больше, чтобы на равных конкурировать с черноморской пшеницей на рынках Южной Европы.

Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали на 1,50 евро до 128,75 ?/тонна (182,25 $/тонна). Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE упали на 1,10 фунта до 96,65 £/тонна (159,06 $/тонна), передает «Агро Перспектива».