Водители зерновозов намерены сегодня перекрыть трассу Одесса–Николаев

Сегодня в Одесской области водители нескольких сотен автомобилей-зерновозов собираются перекрыть трассу Одесса–Николаев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Трансинвестсервис» (ТИС), стивидорной компании, управляющей зерновым терминалом в морском порту «Южный», водители намерены требовать от властей разрешить им выгрузку зерна, которое они привезли на зерновой терминал ТИС.

Согласно сообщению, около 300 зерновозов не могут разгрузиться уже несколько дней. Причина простоя – запрет карантинной службы. По словам водителей, без каких-либо документов и оснований руководство местной инспекции потребовало у перевозчиков карантинное разрешение. По словам юристов ТИСа, 29-я статья Закона Украины «О карантине» требует наличие карантинного разрешения только в двух случаях – на импортные грузы или если зерно прибыло из региона, на территории которого объявлен карантин. На данный момент ни в одном из регионов Украины карантина нет, следовательно, требуемой справки дальнобойщики не имеют.

По данным стивидорной компании, машины ГАИ заблокировали выезд со стоянки ООО «ТИС», где грузовики дожидались своей очереди на выгрузку.

По данным ТИСа, люди и зерновозы заблокированы в степи без запаса продовольствия и воды. «Никто не предупреждал ни о каком карантине, пока не закрыли, как в тюрьме. В зерне нет ничего опасного. Все было проверено в лабораториях. Стоим, выгрузки нет. Как жить, когда в день нужно проесть 120 гривен? Уже по полтысячи проели. Хотели заработать для семьи. И что же, кто здесь виноват?» – отметил кировоградский водитель Петр РЫЖУК.

По данным ТИСа, вчера для привлечения внимания властей к ситуации водители решились на перекрытие областной дороги. Акция длилась около двух часов. Перекрытие произошло возле объезда, не создав существенных препятствий для автодвижения. После разговора с представителями милиции и карантинной службы водители разблокировали трассу, однако предупредили, что если сегодня им не разрешат выгружать зерно, они перекроют сразу оба пути и движение между Одессой и Николаевом будет полностью заблокировано.

Согласно сообщению, в связи с простоем грузовиков ТИС понес существенные убытки. По словам начальника комплекса приемки зерновых ООО "ТИС" Игоря ЗАХАРОВА, на рейде стивидора сейчас простаивает судно, которое не могут догрузить по причине нехватки зерна. День простоя обходиться ТИСу в 36 тыс. долл.

При этом в ТИСе опровергают заявления руководства порта «Южный», что стивидор намеренно срывает зерновой экспорт. В ТИСе заявили, что эта ситуация стала для стивидора, как и для водителей, неприятным сюрпризом. Представители карантинной службы никаких письменных запретов не выдавали, нет подобных документов и в милиции. По данным ТИСа, гаишники в частных беседах объясняют свои действия выполнением приказаний начальства. В ТИСе причиной запрета на выгрузку зерновозов считают конфликт компании с портом «Южный».

Напомним, спор между портом и ТИСом касается 16-го причала порта, который арендует ТИС и через который осуществляется перевалка зерна. Кроме того, между ними существует спорный вопрос по поводу компенсации дноуглубительных работ в порту, о проведении которых заявляет ТИС.