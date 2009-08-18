ГК «Петрус» - соорганизатор Дней Украины в Европе

ГК «Петрус» в лице президента Людмилы Русалиной - соорганизатор Дней Украины в Европе 2009. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что «Дни Украины в Европе 2009» пройдут с 27 по 30 августа в Монако.

Организатор мероприятия - Международный общественно-патриотический фонд «Дни Украины» при поддержке генерального спонсора – ТМ «Статус».

Торжественная церемония открытия «Дней Украины в Европе 2009» состоится во всемирноизвестном зале La Salle Empire («Hоtel de Paris», Monte-Carlo), где в 1956 году состоялась свадебная церемония Грейс Келли и принца Монако Райнера.

Международный патриотический фонд посвящает благотворительный бал – Терещенко Михаилу Ивановичу – украинскому благотворителю, который создавал пристанища для украинских и российских эмигрантов, помогал в их обустройстве, и который был похоронен в Монако.

Средства от бала пойдут на потребности детей с аутизмом и нарушениями эмоционально-волевой сферы.

На балу будут присутствовать потомки династии Терещенко, выдающиеся общественные деятели Украины, Франции и Монако.

В программе вечера будут представлены коллекции украинских дизайнеров – Дианы Дорожкиной и Екатерины Шаховской, а также известного французского дизайнера Клода Бонуччи.

В качестве специальных гостей приглашенные: дуэт «Барселона», «Настя и Потап», легендарная итальянская группа «Matia Bazar».

Также будет объявлено о награждении престижной футбольной премией Golden Foot известного футболиста и тренера Олега Блохина.

Справка УНИАН. Группа компаний „Петрус”, объединяет десятки торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских

услуг, рекламы, дистрибуции ликероводочных изделий, продуктов питания, косметики, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилой недвижимости.

ГК „Петрус” представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Статус», «Горилочка», «Златогор», «Кропива», «Давний рецепт», «Світ ласощів», «Домашне свято», «Руслада», «SunMille» и др. Свою продукцию экспортирует в более двадцати стран мира: Россию, Китай, США, Канаду, Израиль, Испанию, Германию, Польшу, страны Балтии, Казахстан, Армению, Азербайджан и др.