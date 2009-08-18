Хозяйства Беларуси приближаются к намолоту 7 млн. тонн зерна

Хозяйства Беларуси приближаются к семимиллионному рубежу по намолоту зерна, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. К утру 18 августа в сельхозорганизациях намолочено 6,956 млн. тонн зерна, в том числе за минувший день - 281 тыс. тонн, сообщает АПК-Информ.

По намолоту урожая по-прежнему лидируют хозяйства Минской области, которые собрали 1,781 млн. тонн зерна.

В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены на 1,81 млн. га, что составляет 79% уборочной площади. По темпам уборки впереди хозяйства Брестской области, где уже скошено 90% площади зерновых. В Гродненской области убрано 85%, Гомельской - 84%, Минской - 76%, Могилевской - 73%, Витебской - 63,6%. Самая высокая урожайность зерновых в хозяйствах Гродненской области, где она достигает 46,2 ц/га. Средняя урожайность по стране составляет 38,53 ц/га, что на 0,24 ц с гектара больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

В счет госзаказа уже сдано 693 тыс. тонн зерна, что составляет 67,6% плана.

По темпам выполнения госзаказа лидируют хозяйства Гродненской области: они передали в счет государственных нужд 160 тыс. тонн зерна, что составило 80% задания. Хозяйства Брестской области отгрузили 135 тыс.т. Это позволило им выполнить план на 79,6%. От сельхозорганизаций Минской области в счет госзаказа поступило 164,7 тыс. тон зерна (73% задания). В Могилевской области госзаказ выполнен на 71% - хлебоприемные пункты от хозяйств региона получили 160 тыс. тонн зерна. Наращивают отгрузку зерна в счет госзаказа и хозяйства Гомельской области: от них на элеваторы поступило 86,5 тыс. тонн (64% плана). В Витебской области принято в счет госзаказа 54,7 тыс. тон (40,5% задания).