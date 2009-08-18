Средние намолоты зерна с гектара по России ниже прошлогодних

К началу августа т.г. уборка зерновых культур велась сельхозорганизациями Южного, Центрального, Приволжского, Дальневосточного федеральных округов РФ. Об этом 18 августа сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) сообщает АПК-Информ.

Приступили к уборке в субъектах Северо-Западного федерального округа, в Курганской области и Алтайском крае. Зерновые скошены на площади 9,4 млн. га (на 19,4% больше, чем к началу августа предыдущего года), что составляет 27,1% посевов зерновых культур.

Зерна намолочено 27,8 млн. тонн в первоначально-оприходованном весе, что на 3,9% меньше, чем к этому времени в предыдущем году, пшеницы намолочено 22,6 млн. тонн (на 2,2% больше).

Средние намолоты зерна с гектара в целом по России ниже уровня предыдущего года. В Краснодарском крае с гектара намолочено по 48,3 центнера (57,8 центнера в прошлом году), Ставропольском крае - 34,4 центнера (40 ц), Ростовской области - 27,9 центнера (37,2 ц), Белгородской - 30,9 центнера (43,5 ц), Воронежской - 28,1 центнера (38,2 ц), Курской - 36 центнера (38,5 ц), Липецкой - 33,3 центнера (38,8 ц), Волгоградской - 22 центнера (29,1 ц), Саратовской области - 16 центнера (18,8 ц).

Значительные площади посевов зерновых культур погибли в летний период текущего года. По данным на 1 августа гибель зерновых культур в сельскохозяйственных организациях составила 1858 тыс. га против 148 тыс. га в предыдущем году на эту дату.