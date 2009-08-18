Китай предоставит субсидии переработчикам кукурузы

По сообщениям официальных источников, правительство Китая намерено предоставить переработчикам кукурузы субсидии на закупку зерна на регулярных аукционах, проводящихся с целью реализации государственных запасов.

Торговля кукурузой на государственных аукционах проходит весьма неактивно ввиду высоких цен. Так, в период с 21 июля по 17 августа из госрезервов страны удалось продать лишь 3,23 млн. тонн кукурузы, при этом в запасах еще находится свыше 30 млн. тонн зерновой.

Ввиду того, что уже через 2 месяца в продажу поступит новый урожай кукурузы, правительство вынуждено предпринять эффективные меры по реализации имеющихся запасов зерновой. Поэтому было принято решение о предоставлении субсидий перерабатывающим компаниям в размере 150 юаней (около $22) за тонну кукурузы.

Добавим, что в настоящее время ввиду увеличения производственных затрат мощности перерабатывающих предприятий в северо-восточных провинциях Китая загружены лишь на 30%. Так, с начала 2009 г. средняя цена кукурузы на внутреннем рынке страны увеличилась на 30% - до 1800 юаней ($263,2) за тонну против 1500 юаней ($219,4) за тонну в январе.

Напомним, что в октябре прошлого года государство инициировало масштабные закупки кукурузы на внутреннем рынке в госрезерв. В целом, общий объем закупленной кукурузы достиг 36-37 тыс. тонн. Цена закупки составила 1500 ($219,4) юаней за тонну. За первые 7 месяцев 2009 г. объем экспорта кукурузы из Китая сократился на 56,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив лишь 71 тыс. тонн.