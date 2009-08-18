Аграрии Харьковской области завершили уборку ранних зерновых

Сельхозпредприятия Харьковской области завершили уборку ранних зерновых нового урожая, собрав 2,204 млн. тонн.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Харьковской облгосадминистрации.

Средняя урожайность ранних зерновых в этом сезоне составила 26,6 ц/га.

В 2009 году аграрии получили зерно более высокого качества, чем в прошлом. Так, если в 2008 году зерна 3-го класса было лишь 8% от общего объема, то в нынешнем – 17% собранного урожая.

Справка УНИАН. В 2009 году урожай ранних зерновых в Харьковской области убран с 828,5 тыс. га.