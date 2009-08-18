Завтра в Киеве температура снизится до +23°

В среду в Киеве ночью небольшой кратковременный дождь, гроза; днем без существенных осадков. Температура ночью +13-15, днем +21-23, сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки прохладную погоду на территории большинства областей Украины будет определять атлантическая воздушная масса; на востоке и юге еще сохранится жаркая и сухая погода.

Ожидается погода без осадков, лишь ночью в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +11-16, на побережье морей +17-22, в западных областях +8-13; днем +20-25, в южной части и на востоке +27-32.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 августа самая высокая температура была +37,8 в 1946 году, самая низкая +7,4 в 1893 году.

В четверг - преимущественно без осадков, лишь в восточных областях и на севере Левобережья небольшие дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +8-14, в южных и восточных областях +11-16 (на побережье морей 15-20); днем +18-24 , в южных и восточных областях +23-28. Температура в Карпатах ночью +7-12, днем +13-18.

18 августа температура воды в Черном и Азовском морях +21-24, в Днепре возле Киева +20.