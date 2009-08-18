Запасы зерна на Херсонщине составили 1,1 млн. тонн

В Херсонской области запасы зерна на 1 августа текущего года сократились на 0,9% по сравнению с аналогичной датой прошлого года – до 1,142 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, сокращение запасов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года зафиксировано впервые с начала года.

Согласно сообщению, на 1 августа т.г. на сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, было в наличии 1,142 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы – 768,3 тыс. тонн (на 10,3% меньше, чем на 1 августа 2008 г.), кукурузы – 4,2 тыс. тонн, ячменя – 337,5 тыс. тонн, ржи – 5,1 тыс. тонн.

Непосредственно на агропредприятиях хранилось 684,7 тыс. тонн зерновых культур (на 1,8% больше, чем на 1 августа 2008 года), в том числе 457,4 тыс. тонн пшеницы, 2,4 тыс. тонн кукурузы, 200,3 тыс. тонн ячменя и 4,6 тыс. тонн ржи.

На предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, было в наличии 457,3 тыс. тонн зерна (на 4,7% меньше), в том числе в зернохранилищах – 310 тыс. тонн (на 7,1% меньше).

Запасы семян подсолнечника на указанную дату составляли 27,7 тыс. тонн, из них непосредственно на агропредприятиях (кроме малых) хранилось 4,9 тыс. тонн, на предприятиях, осуществляющих переработку и хранение семян, – 22,8 тыс. тонн.

По словам первого заместителя начальника главного управления агропромышленного развития херсонской ОГА Леонтия СТРЕЛЬНИКА, уменьшение запасов зерна связано с тем, что увеличились объемы реализации зерна урожая прошлого года, а зерно этого года еще находится на обработке и не сдано на хранение.