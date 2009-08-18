Аграрии Черкасской области увеличили объем реализации продукции

Общий объем реализованной продукции аграрными предприятиями Черкасской области в январе-июле 2009 года по сравнению с январем-июлем 2008 года увеличился на 35% и составил 2,6 млрд. грн., в т.ч. продукции растениеводства - вырос в 1,9 раза, продукции животноводства - на 15%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации в январе-июле 2009 года против января-июля 2008 г. снизились на 7,5%, в том числе на продукцию растениеводства - на 20,6%, а на продукцию животноводства возросли на 1,5%.