Объемы производства агропродукции в Черкасской обл. выросли

В Черкасской области в январе-июле 2009 года объемы производства сельхозпродукции увеличились на 15,6%, в сравнении с январем-июлем 2008 года, - до 2,9 млрд. грн. в сопоставимых ценах 2005 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Производство продукции растениеводства за отчетный период увеличилось на 9,6%, в том числе, в сельскохозяйственных предприятиях – на 12,8%, в хозяйствах населения уменьшилось на 0,9%.

Сообщается также, что в Черкасской области по состоянию на 31 июля 2009 года собрано 1,2 млн. т зерна, что на 17% больше, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в том числе, пшеницы – 667,2 тыс. т. (на 27% больше), ячменя – 490,1 тыс. т. (на 4%), зернобобовых – 45,1 тыс. т (на 47% больше). При этом, сельскохозяйственными предприятиями намолочено 1104,9 тыс. т зерна (на 22% больше), хозяйствами населения - 114,6 тыс. т (на 13% меньше). В среднем с 1 га обмолоченной площади получено по 39,4 ц зерна (на 1,3ц меньше), хозяйствами населения - по 37,2 ц (на 1,7 ц меньше).

Кроме того, производство животноводческой продукции увеличилось на 18,1%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в том числе, в сельскохозяйственных предприятиях на 27,5%, в хозяйствах населения сократилось на 3,4%.

В структуре реализации скота и птицы на убой в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) доля птицы всех видов составила 87% (в январе-июле 2008 года - 82%), в т.ч., бройлеров - 86% (81%); большого рогатого скота - 6% (против 9% в 2008 г.), свиней - 7% (9%).

Объем выращенного скота и птицы увеличился на 33% или на 43,2 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., в т.ч. птицы - на 38%, крупного рогатого скота - на 5%, свиней - на 7%.

На 1 августа 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии кормов всех видов 115 тыс.т кормоединиц, что на 21% больше, чем в 2008 году, в т.ч., концентрированных - 50,8 тыс.т кормоединиц (на 9% больше). В расчете на одну условную голову крупного рогатого скота приходилось по 2,3 ц кормоединиц кормов всех видов, в т.ч. концентрированных - по 1 ц кормоединиц (на 1 августа 2008 г. – соответственно, 2,5 ц и 1,2 ц кормоединиц).