Беларусь и Украина планируют завтра провести консультации

Беларусь и Украина планируют в среду, 19 августа, провести консультации об организации поставок белорусского сахара в Украину.

Об этом УНИАН сообщил источник в Совете министров Беларуси.

«Во время консультаций в Минске планируется обсудить объем поставок и цену. Эти параметры будут заложены в основу возможного контракта», - сказал собеседник агентства.

По его словам, консультации о возможных поставках белорусского сахара в Украину с белорусской стороны будет сопровождать Министерство экономики Беларуси. «Контракт будет заключаться не между частными компаниями. Речь идет о государственной поставке», - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины сформировало делегацию для проведения переговоров по организации закупки 50 тыс. тонн сахара в Беларуси.

В состав делегации включены представители Министерства экономики, Госкомрезерва и представители торговых сетей.

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН 10 августа заявил, что запас сахара в Украине на сегодня составляет 435 тыс. тонн при среднемесячном потреблении 150-160 тыс. тонн. Б.ДАНИЛИШИН отметил, что правительство уже в ближайшее время примет ряд мер, направленных на стабилизацию ценовой ситуации на рынке сахара. В частности, в ближайшее время на рынок будет направлено около 50 тыс. тонн сахара по цене от 4 до 4,3 грн. за килограмм, в зависимости от расходов на доставку.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ 13 августа поручил Госкомрезерву и Аграрному фонду обеспечить интервенцию сахара для нормализации ситуации на рынке.

«Никаких оснований для роста цены на сахар нет», - заявил первый вице-премьер и подчеркнул, что на искусственное «накручивание» цены на сахар уже реагируют специальные мобильные группы из сотрудников Министерства внутренних дел и Государственной налоговой администрации. В частности, за дня работы таких групп в ряде районов Полтавской области удалось достичь снижения розничных цен на сахар с 8,25 грн. до 4,7 за килограмм.

По данным Министерства экономики Беларуси, в начале августа розничные цены на сахар-песок весовой на внутреннем рынке страны составляли: 2080 руб./1 кг (0,73 долл.), на расфасованный в полиэтиленовые или бумажные пакеты по 1 килограмму – 2270 руб./1 кг (0,79 долл.).