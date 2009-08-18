Эксперт: снижение промпроизводства в Украине составит 19%

Снижение промышленного производства в Украине составит 19% в 2009 году.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «совокупный показатель за июль т.г. оказался несколько хуже, чем мы ожидали». Сокращение объемов производства в пищевой промышленности на 3,3% превзошло ожидания, сообщил экономист. Он связываем это главным образом с резким сокращением производства ликеро-водочной продукции.

В частности, отметил экономист, производство водки сократилось на впечатляющие 73%. По его мнению, этот локальный провал обусловлен новыми ставками акциза, которые вступили в силу 1 июля. «Производители должны восстановить производство алкогольной продукции в ближайшие несколько месяцев - они уже частично компенсировали спад июля заблаговременной активизацией производства в июне - поэтому июльское отклонение не должно существенно повлиять на показатель 2009 года», - прогнозирует А.БЛИНОВ.

Как подчеркнул экономист, динамика остальных компонентов общего объема производства в июле соответствует его ожиданиям. Металлургия была главным локомотивом промышленного производства, продемонстрировав рост на 15,3%, в соответствии с предварительными оценками, отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, в июле 2009 года против июня месяца зафиксирован рост промышленного производства на уровне 4,9%. Вместе с тем, по сравнению с июлем 2008 года падение промпроизводства составило 26,7%, а в целом в январе-июле 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад составил 30,4%.