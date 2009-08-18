Запасы кормов в Винницкой области выросли

По состоянию на 1 августа 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 107,4 тыс. тонн кормов всех видов, что на 30,6%, или на 25,164 тыс. тонн, больше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.

На 1 августа 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области из расчета на одну голову КРС приходилось по 6,7 ц кормов против 5 ц на 1 августа 2008 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 78,6 тыс. тонн кормов всех видов, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.