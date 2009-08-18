На Херсонщине зерно подешевело

В Херсонской области средние цены на зерно в июле 2009 года относительно среднегодовых цен (за 7 месяцев текущего года) снизились на 3,9% - до 828,4 грн. за тонну.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в июле текущего года хранящие и перерабатывающие зерно предприятия покупали зерновые культуры в среднем по 828,4 грн. за тонну, в том числе пшеницу – по 867,4 грн./т, кукурузу – 961,2 грн./т, ячмень – 703,3 грн./т, семена подсолнечника – 2554,7 грн./т.

При этом средняя цена зерновых культур, которую предлагали при закупке данные предприятия в январе-июле текущего года, составляла 861,9 грн. за тонну, из них за пшеницу – 916,3 грн./т, кукурузу – 791,2 грн./т, ячмень – 726,6 грн./т, семена подсолнечника – 1873,1 грн./т.