Винницкая область получила 11,5 млн. грн. госдотаций
19:29, 18 августа 2009Агро
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Для животноводства
Сельскохозяйственные предприятия в январе-июле 2009 года получили 11,5 млн. грн. государственных дотаций за скот и птицу в живом весе.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.
Согласно сообщению, в том числе надбавки за крупный рогатый скот составили 3,8 млн. грн., свиней – 3,4 млн. грн.
За молоко и молочные продукты сельскохозяйственные предприятия области получили дотации на сумму 7,7 млн. грн.
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