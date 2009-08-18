Винницкая область получила 11,5 млн. грн. госдотаций

Сельскохозяйственные предприятия в январе-июле 2009 года получили 11,5 млн. грн. государственных дотаций за скот и птицу в живом весе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в том числе надбавки за крупный рогатый скот составили 3,8 млн. грн., свиней – 3,4 млн. грн.

За молоко и молочные продукты сельскохозяйственные предприятия области получили дотации на сумму 7,7 млн. грн.