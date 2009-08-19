В Херсоне продажа с/х продукции сократилась на 6,3%

В Херсоне за 7 месяцев текущего года по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года продажа сельхозпродукции на рынках сократилась на 6,3%, при этом ценывырослина 27,4%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, продукты животноводства подорожали на 29,7%, а их продажа снизилась на 5,6%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 7,5% при росте цен на 4,6%.

Всего за счет организованных рынков по продаже сельхозпродукции в январе-июле текущего года в Херсонской области формировалось 3,1% общего объема продажи потребительских товаров.