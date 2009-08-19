Украина увеличит производство мяса в 2009 г. на 5%

Производство мяса в 2009 году может увеличиться, несмотря на кризис, считают эксперты Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УКАБ.

Несмотря на сокращение покупательной способности населения в Украине ожидается увеличение производства мяса на 5% - до 1625 тыс. тонн (в убойном весе) относительно 2008 года. Рост производства в живом весе будет несколько ниже. Объясняется это тем, что увеличение происходит за счет роста производства мяса птицы в специализированных хозяйствах, у которых более высокий выход мяса, чем у птицы, производимой хозяйствами населения, а также за счет увеличения производства свиней беконных и мясных пород, пояснила эксперт ассоциации УКАБ Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

Исходя из данных официальной статистики выращивания, производства и реализации скота и птицы за 7 месяцев 2009 г., а также импорта мяса и производства мясопродуктов, ожидается, что производство говядины сократится до 325 тыс. тонн (убойный вес, выход мяса 47%), тогда как в 2008 году данный показатель составил 385 тыс. тонн, сообщают эксперты УКАБ.

По словам Е. СВЯТКИВСКОЙ, прогноз производства мяса птицы в 2009 году не пересматривался. «Ожидается, что производство мяса птицы увеличится на 3% по сравнению с пошлым годом и составит 775 тыс. тонн в убойном весе, - добавила она. - При этом пересмотрен в сторону увеличения прогноз производства свинины на 35 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом до 520 тыс. тонн в убойном весе».

По данным экспертов УКАБ, ожидается сокращение потребления и производства мясо-колбасных изделий в 2009 году на 20-25%, тогда как на начало года прогнозировалось сокращение производства в пределах 10%. При этом существенно сократится доля говядины в промышленной переработке и несколько увеличится переработка свинины по сравнению с прогнозом на начало года.